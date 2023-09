SAG-AFTRA annuncia uno sciopero dei doppiatori che coinvolgerà EA, Activision e molti altri

SAG-AFTRA (acronimo di "Screen Actors Guild and American Federation of Television and Radio Artists") ha annunciato l'intenzione di organizzare un nuovo sciopero di doppiatori e attori per il motion capture che coinvolgerà il mercato videoludico .

Gli obiettivi del SAG-AFTRA

Per chi non lo sapesse, la SAG-AFTRA ha avviato uno sciopero il 13 luglio contro le principali compagnie televisive e cinematografiche, bloccando le produzioni in tutto il mondo. Il sindacato ha un contratto separato, l'Interactive Media Agreement, con le principali compagnie videoludiche, come Electronic Arts, Activision e le altre nella lista qui sopra.

La scadenza di questo contratto era fissata al 7 novembre dello scorso anno, ma è stata posticipata al 26 settembre 2023 per consentire ulteriori dialoghi tra le parti e di raggiungere una soluzione soddisfacente, il che a quanto pare non è stato possibile.

In particolare la SAG-AFTRA chiede un aumento retroattivo dell'11% sulle retribuzioni per attori e doppiatori di videogiochi, seguiti da incrementi del 4% nel secondo e terzo anno del nuovo contratto, un accorgimento necessario per adeguare i compensi all'aumento dell'inflazione. Si tratta delle stesse condizioni chieste anche per gli attori nel panorama televisivo e cinematografico.

"È passato quasi un anno da quando il contratto della SAG-AFTRA per i videogiochi, l'Interactive Media Agreement, è stato prorogato oltre la data di scadenza originaria, mentre negoziavamo con le aziende per ottenere le condizioni critiche di cui i membri della SAG-AFTRA hanno bisogno", recita il comunicato ufficiale.

"Purtroppo, nel corso delle trattative, le aziende non sono riuscite a soddisfare queste esigenze. Per questo motivo, il comitato di negoziazione e il Consiglio nazionale hanno deciso all'unanimità che il sindacato dovrà avere in mano un'autorizzazione allo sciopero approvata dagli iscritti alla ripresa delle trattative il 26 settembre."