Super Mario Bros. Wonder: un video gameplay di 20 minuti della nuova esclusiva per Nintendo Switch

Se non vi sono bastate tutte le novità arrivate dall'ultimo Direct interamente dedicato a Super Mario Bros. Wonder, sarete felici di sapere che Nintendo ha pubblicato un video gameplay di ben 20 minuti del nuovo platform in arrivo su Switch, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Registrato durante il Nintendo Treehouse, il filmato ci permette di vedere alcuni livelli del gioco e i nuovi poteri introdotti in Super Mario Bros. Wonder, in particolare la trasformazione in elefante dei personaggi e il cappello trivella che permette di muoversi nel sottosuolo ed evitare il contatto con nemici e altri pericoli.

Possiamo vedere anche delle sessioni in multiplayer locale a due e quattro utenti. Interessante notare che se uno dei giocatori utilizza Yoshi potrà trasportare l'altro sulle sue spalle.