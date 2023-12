Alan Wake 2: la band fittizia Old Gods of Asgard è entrata nella top 10 di iTunes

Il fittizio gruppo heavy metal Old Gods of Asgard che appare all'interno di Alan Wake 2 è incredibilmente entrato nella top 10 globale degli album più scaricati su iTunes grazie al disco "Rebirth: Greatest Hits", che è stato di avvicinarsi persino nomi di fama internazionale come "Ghost Stories" dei Coldplay e "The Very Best of The Pogues".

Gli Old God of Asgard in realtà sono gruppo interpretato dalla band finlandese Poets of the Fall, che ha realizzato e lanciato la finta raccolta di successi "Rebirth: Greatest Hits" tramite i loro alter-ego di Alan Wake 2.

Probabilmente il successo iniziale è dovuto sia ad Alan Wake 2 che grazie all'esibizione della band durante i The Game Awards 2023 dello scorso 8 dicembre. Infatti, l'ingresso nella top 10 di iTunes è stato registrato subito dopo questa performance. Nel momento in cui scriviamo invece il disco è già sceso di 33 posizioni e ora si trova al 43esimo posto.