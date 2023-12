Alan Wake 2: The Final Draft è il nuovo update che porta il New Game+, data d'uscita

Alan Wake 2 continua ad arricchirsi ed espandersi e lo farà maggiormente con The Final Draft, il nuovo aggiornamento annunciato in queste ore da Remedy Entertainment che porta con sé anche il New Game Plus, in arrivo con data d'uscita molto vicina.

The Final Draft sarà disponibile dall'11 dicembre 2023, dunque all'inizio della prossima settimana, e si tratta di un update gratuito molto importante per Alan Wake 2, che potrà essere scaricato gratuitamente su tutte le piattaforme.

"Preparatevi per un'avventura potenziata quando introdurremo The Final Draft, fornendo un'altra ragione per voler tornare nel mondo di Alan Wake", ha scritto Remedy sul blog ufficiale del gioco.