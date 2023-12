Warhammer 40.000: Rogue Trader primo su Steam

Buone notizie da Steam : Warhammer 40.000: Rogue Trader è primo nella classifica globale. Considerando che si tratta di un ottimo gioco di ruolo classico, non possiamo che esserne contenti, soprattutto perché è andato a prendere il posto di The Day Before, titolo lanciato con moltissimi problemi, tanto da aver avuto solo il 15% di recensioni positive fino a questo momento.

Classifica varia

Ottimo risultato per Rogue Trader

Warhammer 40.000: Rogue Trader ha invece l'89% di recensioni positive, con quelle negative che vanno a colpire alcuni aspetti particolari del gioco, come la modalità cooperativa o la mancanza di salvataggi cloud. In generale il titolo di Owlcat Games sta piacendo molto, grazie al suo impianto ruolistico davvero profondo e al modo in cui tratta la mitologia di Warhammer 40.000.

The Day Before rimane comunque nelle posizioni elevate della classifica: è secondo tra i titoli premium, terzo se consideriamo Steam Deck. Insomma, nonostate le numerose critiche, le accuse di aver venduto un prodotto diverso da quello pubblicizzato e i problemi ai server che impediscono a molti di giocare, pare che stia comunque andando bene in termini di vendite. C'è da capire se resisterà sulla lunga distanza e quanti saranno i rimborsi, ma per adesso vanta più di 10.000 recensioni.

Da otare anche la presenza in classifica di The Finals, pubblicato in concomitanza con i The Game Awards 2023, che per adesso ha il 69% di recensioni positive sulle più di 4.000, per un giudizio Nella media.