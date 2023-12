The Game Awards 2023: è polemica per il poco tempo concesso ai premiati

Dopo i The Game Awards 2023 alcuni hanno iniziato a fare polemica sul poco tempo concesso ai premiati per parlare dal palco dell'evento, con tanto di cartellone luminoso, o teleprompter, che li invitava a sbrigarsi con la scritta "please wrap it up", che appariva dopo che il loro discorso aveva superato un certo minutaggio.

Probabilmente si tratta di una conseguenza del discorso fiume di Christopher Judge dell'edizione dello scorso anno, ma a molti non ha fatto piacere vedere ancora più marginalizzati sviluppatori e personalità dell'industria rispetto alla parte marketing, che ormai è preponderante.

Neil Druckmann, salito sul palco per ritirare il premio per lo spettacolo di HBO, ci ha anche scherzato su, facendoci una battuta, ma è apparso evidente a tutti come, ad esempio, Sam Lake, che ha ritirato due premi per Alan Wake 2, non sia riuscito a fare un discorso vero e proprio a causa della fretta. Solo a Kojima è stato concesso qualche momento in più per presentare OD.

Naturalmente la fretta delle premiazioni, che ormai occupano uno spazio davvero ridotto all'interno dei The Game Awards, ha suscitato non poche ironie online.