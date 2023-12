GTA 6: la ragazza in bikini del trailer fa impazzire i giocatori, è la protagonista Lucia?

In un risvolto perfettamente normale per GTA 6, i giocatori sembra stiano impazzendo per la ragazza in bikini che campeggia in molte delle immagini scelte per rappresentare il gioco, tratta direttamente dal trailer di presentazione, con varie teorie sulla sua identità, che per molti sarebbe proprio quella della protagonista, Lucia.

La questione non è affatto scontata, perché Rockstar Games utilizza spesso le figure femminili per pubblicizzare i suoi giochi ma queste non hanno quasi mai a che fare con il gioco vero e proprio: un sacco di illustrazioni note di GTA 5 si basano su ragazze in atteggiamenti provocatori, ma nel gioco controlliamo invece i tre noti protagonisti maschili, dunque qui ci potremmo trovare di fronte a un caso nuovo per la serie.

In effetti, GTA 6 è anche il primo capitolo nella serie in 3D che presenta una protagonista femminile, dunque ci si trova di fronte a situazioni inedite su questo fronte. In questo senso, secondo molti la misteriosa ragazza in bikini che compare nel trailer di presentazione sarebbe proprio Lucia, e per arrivare a questa conclusione sono partite le solite ricerche con raccolta di indizi, prove, cerchi rossi e fili per connettere il tutto.