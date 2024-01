Baldur's Gate 3: patch Hotfix 17 disponibile, 'tranquillizza' Gale e aggiusta altro

Larian Studios ha pubblicato in queste ore un'altra patch per Baldur's Gate 3 , che raggiunge in questo modo l' Hotfix 17 disponibile per tutte le piattaforme, andando a correggere e migliorare diversi aspetti del gioco ma, in particolare, tranquillizzando anche Gale per quanto riguarda il suo problemino con gli oggetti magici.

Il problemino di Gale e altre questioni

Gale, il mago con un problema

Con l'applicazione dell'Hotfix 17, di fatto, Gale dovrebbe "tranquillizzarsi" un po' rispetto al suo problema con gli oggetti magici: il personaggio è infatti affetto da una sorta di "dipendenza", per cui deve assorbire il potere di un oggetto magico ad intervalli di tempo, altrimenti diventa alquanto intrattabile.

Se non si procede a soddisfare le sue richieste, Gale può anche abbandonare il gruppo, ma questo sembra che sia stato modificato dall'applicazione della nuova patch: "Povero Gale, compatiamo il tuo dolore, a volte è facile interpretare male una situazione", ha scritto Larian nel commento a questa sezione della patch. "L'abbiamo fatto sedere e gli abbiamo spiegato che se qualcuno non gli offre una scarpa da mangiare ogni volta, non è che significa che non succederà mai. Lo troverete dunque più favorevole a rimanere a disposizione ora".

Gale dunque non lascerà più il party in maniera permanente nel caso non gli si offra un oggetto magico quando richiesto, a meno che non rendiate proprio chiaro che non avete intenzione di farlo mai, si legge nelle note della patch.

Altri elementi interessanti riguardano poi la compressione dello spazio occupato dai salvataggi, che dovrebbe portare alla soluzione di alcuni problemi legati a questi, oltre alla riduzione di alcuni artefatti grafici che comparivano su PS5 e sistemazione di alcuni crash.