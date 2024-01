PS5 risulta ancora la console più venduta in Europa a dicembre

In base a quanto riferito da GamesIndustry.biz, sul fronte hardware sono state vendute in totale 1,27 milioni di console presso i mercati europei tracciati, ma non sono stati diffusi dati specifici riguardanti ogni singola piattaforma, come di consueto. Il dato dimostra una crescita generale del 16% rispetto a quanto era stato rilevato a dicembre 2022.

Secondo i dati diffusi da GSD, PS5 è risultata ancora la console più venduta in Europa a dicembre 2023 , almeno per quanto riguarda i mercati tracciati dalla compagnia, dimostrando peraltro ancora una crescita anche nel mese appena trascorso rispetto all'anno precedente.

PS5 è inarrestabile in Europa

PS5 continua a dominare il mercato console in Europa

Quello che è emerso comunque è che PS5 si conferma la console più venduta in Europa anche nel mese di dicembre 2023, con un incremento del 66% rispetto a quanto era stato fatto registrare nel medesimo periodo dell'anno precedente.

Nintendo Switch risulta la seconda console più venduta, con un calo delle vendite del 7% rispetto a dicembre 2022, mentre Xbox Series X|S restano in terza posizione, con un calo del 19% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

Considerando anche gli sconti applicati nel periodo in questione per la console di Microsoft, i risultati sono stati decisamente deludenti, confermando come anche l'Europa in generale sia un territorio piuttosto complicato per Xbox, in attesa di eventuali sviluppi ulteriori. Proprio nei giorni scorsi, abbiamo saputo che PS5 ha venduto 50 milioni di unità.