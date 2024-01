EA Sports FC 24 il più venduto in Europa a dicembre, Call of Duty: MW3 secondo

Non proprio una sorpresa, conoscendo l'andamento del mercato europeo ormai da anni a questa parte: la simulazione di calcio targata EA Sports continua dunque a dominare il mercato videoludico in gran parte d'Europa, vediamo la top ten comprensiva di copie fisiche e digitali (copie digitali non rilevate per Super Mario Bros. Wonder e Mario Kart 8 Deluxe):

Dai dati di vendita di GSD arrivano anche informazioni sui giochi più venduti in Europa a dicembre 2023 , tra i quali EA Sports FC 24 si piazza ancora una volta in testa, con Call of Duty: Modern Warfare 3 a seguire.

EA Sports FC 24 e Call of Duty in vetta, nonostante i cali

Call of Duty: Modern Warfare III resta un best seller, nonostante in calo rispetto all'anno scorso

EA Sports FC 24 è dunque il gioco più venduto in Europa a dicembre 2023, nonostante abbia fatto registrare un calo dell'11,5% rispetto a quanto aveva venduto FIFA 23 a dicembre 2022, tuttavia in quel caso c'erano stati i mondiali a trainare le vendite in tale periodo.

Call of Duty: Modern Warfare 3 è sceso in seconda posizione nel mese di dicembre, dopo aver conquistato la vetta in precedenza. Le performance sul mercato sono al di sotto di quelle viste per Call of Duty: Modern Warfare 2, ma il gioco resta uno dei più venduti in assoluto anche in Europa.

L'unica new entry della classifica è Avatar: Frontiers of Pandora, il quale riesce a piazzarsi in sesta posizione nel suo mese di lancio, ma le vendite complessive nel mese risultano essere la metà di quelle che ha fatto registrare Assassin's Creed Mirage nel suo mese d'uscita, a ottobre 2023.