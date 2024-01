DOOM: marchio registrato da Bethesda fa pensare a un nuovo capitolo in arrivo

Il 9 gennaio 2024 Bethesda ha registrato il marchio "IDKFA", facendo partire subito le speculazioni sulla presentazione imminente di un nuovo capitolo della serie DOOM. Ai più questa strana parola non dirà molto, ma in realtà si tratta di un riferimento diretto e palese ai capitoli originali, quelli dell'epoca Carmack e Romero.

IDKFA è infatti uno dei più famosi cheat code per DOOM e DOOM 2 che, quando inserito, dà al giocatore tutte le chiavi, tutte le armi e tutte le munizioni. Può essere usato infinite volte durante un livello per rifornirsi dell'occorrente per affrontare i nemici. La parola in sé ha anche un significato preciso. ID sta per id software, K sta per chiavi (keys in inglese) e FA sta per pieno di munzioni (full ammo in inglese).