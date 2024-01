Il processore Intel Core i9-13900F da 24 core/32 thread è di nuovo su Amazon al minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un processore Intel Core i9-13900F da 24 core e 32 thread. Lo sconto attualmente disponibile - sebbene non sia nuovo - è di 177€ circa, ovvero del 27%; il calcolo è fatto rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 652€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon Italia.

Intel Core i9-13900F: i dettagli tecnici principali

La CPU Intel Core i9-13900F dispone di 24 core, ovvero 8 P-core e 16 E-core. La cache è da 36 MB e la frequenza è fino a 5.6 GHz. Dispone poi di 32 thread, precisamente divisi in 16 P-Core e 16 E-Core.

Lo sconto è tornato a disposizione per la quinta volta in questo periodo: chiaramente per il momento Amazon non è intenzionata a proporlo a un prezzo più basso.