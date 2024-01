Prince of Persia The Lost Crown: Jordan Mechner felice per il nuovo inizio della serie che ha creato

Il lancio di Prince of Persia The Lost Crown ha reso davvero felice Jordan Mechner, l'autore originale della serie, che vede nel gioco di Ubisoft un nuovo inizio per la stessa: "Ho iniziato a giocare in accesso anticipato con la Deluxe Edition 48 ore fa e sono già preso e immerso completamente nel gioco. Ho atteso questa avventura per vari motivi:

- Si tratta dell'atteso nuovo inizio per una serie che porto nel cuore da almeno quarant'anni. (Tutto è iniziato nel 1985, con me che filmavo mio fratello, allora quindicenne, che correva e saltava indossando un pigiama nel parcheggio della nostra scuola superiore.)

- Prince of Persia The Lost Crown è stato fatto da un team fantastico e pieno di talento fatto di amici e colleghi di Montpellier, Franci, città in cui vivo. Ho lavorato con molti di loro ai Prince of Persia precedenti e conosco la loro passione e dedizione per la serie."