APB Reloaded: le versioni PS4 e Xbox One sono state abbandonate, ecco le date della chiusura

Va precisato che la versione Xbox è offline già da un po' di tempo a causa di alcuni problemi tecnici, e ora si scopre che non ci sono piani per riportare i server. Dal 1° febbraio, le opzioni di monetizzazione saranno disattivate per la versione PS4 e la chiusura definitiva avverrà il 2 agosto.

Little Orbit e PLAION hanno annunciato la chiusura di APB Reloaded su PS4 e Xbox One . La versione per PC rimarrà invece online.

La dichiarazione di Little Orbit

In un comunicato Little Orbit ha dichiarato: "Dopo un'attenta considerazione e valutazione di vari fattori, Little Orbit e PLAION hanno deciso di far tramontare APB Reloaded sulle piattaforme console. Questa decisione non è stata presa alla leggera e comprendiamo che possa essere una notizia deludente per i nostri giocatori console che hanno atteso pazientemente aggiornamenti e correzioni del gioco."

"La decisione di interrompere APB Reloaded su console è stata dettata da una combinazione di sfide tecniche, limitazioni di risorse e dall'evoluzione del panorama videoludico. Vogliamo garantire ai nostri giocatori la migliore esperienza di gioco possibile e, sfortunatamente, sostenere il gioco su piattaforme console si è rivelato sempre più impegnativo."

"Vogliamo esprimere la nostra sincera gratitudine alla community di APB Reloaded su console per la creatività, la dedizione e il supporto che avete dimostrato nel corso degli anni. Siamo qui per sostenervi in questa transizione e il nostro servizio clienti è a disposizione per qualsiasi domanda o dubbio. Grazie per essere parte della comunità di APB Reloaded. Apprezziamo la vostra comprensione e il vostro continuo supporto mentre affrontiamo questi cambiamenti".

APB Reloaded è disponibile su PlayStation 4 dal 2017. Su Xbox One era arrivato l'anno precedente.