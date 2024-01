TEST TEST TEST è un gioco gratis sui loop temporali dai creatori di A Space for the Unbound

Secondo le indicazioni, ogni loop temporale dura 15 minuti e i puzzle sono non lineari. In qualità di gioco gratuito probabilmente durerà poco, ma chi si può lamentare?

Secondo la descrizione ufficiale , TEST TEST TEST è "un'avventura di puzzle punta e clicca in stile retrò pixel-art in cui si deve sfuggire a un loop temporale nei panni di un impiegato d'ufficio oberato di lavoro. Trova indizi, raccogli informazioni e risolvi enigmi criptici in una realtà alternativa. Riuscirete a liberarvi dalla morsa del tempo stesso? O rimarrete bloccati in questa realtà per sempre?".

I creatori di A Space for the Unbound arriva ora una nuova avventura puzzle punta e clicca completamente gratuita : si tratta di TEST TEST TEST ed è disponibile tramite Steam . Potete semplicemente aggiungerla alla vostra libreria e giocarvi immediatamente.

A Space for the Unbound, che gioco è?

A Space For The Unbound

Ripetiamo che l'autore di TEST TEST TEST è lo stesso di A Space for the Unbound, ovvero Mojiken Studio. A Space for the Unbound è un'avventura narrativa punta e clicca ambientata in Indonesia che esplora una profonda e drammatica storia di alcuni adolescenti.

Potete leggere la nostra recensione di A Space for the Unbound qui, nella quale vi spieghiamo che "Il team indonesiano ci parla in maniera accorata della sua terra, delle sue meraviglie e dei suoi problemi sociali, confezionando una meccanica di gameplay, lo Spacedive".