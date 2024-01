GTA 6: superato Minecraft per la seconda posizione dei trailer più visti, ma la prima è lontana

La prima posizione

Insomma, l'interesse per il titolo di Rockstar Games è enorme. Però, come dicevamo, la prima posizione è davvero lontana. Il record infatti è di più di 361 milioni di visualizzazioni e appartiene a quello che viene considerato uno dei videogiochi più popolari di sempre, il gioco mobile Subway Surfers, risalente al 2012. Non lo conoscete? Sappiate che è stato scaricato più di quattro miliardi di volte. A GTA 6 mancano quasi 200 milioni di visualizzazioni per raggiungerlo. Chsissà entro il 2025, anno in cui è prevista la pubblicazione del titolo di Rockstar Games, il gap sarà colmato. Considerando che Subway Surfers è ancora popolarissimo, è difficile che accada. Ma ci può comunque provare.