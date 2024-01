Apple vince su Epic Games e ora gli chiede un rimborso da $73 milioni, dopo un 10% di sconto

La battaglia legale durata tre anni tra Epic Games e Apple si è conclusa il 16 gennaio 2024. A causa conclusa, tuttavia, la giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha stabilito che Epic Games deve ad Apple 73.404.326 dollari di spese legali.

Apple ha dichiarato di aver speso 82.971.401 dollari in spese legali (poi aggiustate a 81.560.362 dollari per motivi sconosciuti). La cifra di 73.404.326 dollari è frutto di uno sconto del 10% per il fatto che Epic ha vinto uno dei suoi 10 capi d'accusa.

I 73 milioni di dollari non sono però la cifra definitiva. Il tribunale ha fissato la data del 24 marzo 2024 per un'udienza relativa alla tassa, "più gli ulteriori importi che Apple sta sostenendo durante questo contenzioso in corso, in base alla clausola di indennizzo del Contratto di licenza del programma per sviluppatori".