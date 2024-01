Samsung vuole rendere i pieghevoli uno standard del settore, ma c'è ancora molto lavoro da fare

Aggiunte pratiche

Samsung Galaxy Z Fold 5

Nonostante le incertezze iniziali, i numeri sembrano favorevoli per Samsung.

La società di Seul ha raggiunto un successo significativo con questi dispositivi: 4 su 5 pieghevoli venduti appartengono alla sua gamma.

Inoltre, mercati inizialmente scettici come quello dell'America Latina stanno mostrando un rapido interesse, e i volumi di vendita annuale della serie Z stanno per superare quelli del Galaxy Note.

Questo indica una chiara scommessa di Samsung nel trasferire il focus dai Note ai dispositivi Z, una mossa inizialmente non compresa da molti.

Attualmente, Galaxy Z Flip è il pieghevole più venduto a livello globale.

Tuttavia, è importante non farsi trarre in inganno: sembra che sia in arrivo un rivale significativo che potrebbe cambiare le carte in tavola per i giganti del settore.

L'arrivo del primo dispositivo pieghevole da parte di Apple potrebbe ridefinire il panorama e diventare un'alternativa reale sul mercato.

Da parte di Samsung un'integrazione della S-Pen diventa un punto cruciale.

Questo strumento è di fondamentale utilizzo nel Fold, e l'azienda starebbe abbandonando l'idea di matenerlo un accessorio esterno.

Aggiungere la S Pen evitando di accrescere il volume dello smartphone diventa cosi una sfida.

Una custodia con spazio per la S-Pen, purtroppo, potrebbe rendere lo smartphone più scomodo, pesante e ancora meno pratico.