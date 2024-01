Tomb Raider I-II-III Remastered: data d'uscita confermata su PC e console, nuovo video

Sandbox Strategies ricorda, con un post su X, che Tomb Raider I-II-III Remastered è ormai in arrivo, confermando la data d'uscita su PC, Nintendo Switch, PlayStation e Xbox e allegando anche un interessante video che mostra un confronto diretto tra gli originali e le nuove versioni.

Il tweet deriva dal nuovo accordo di partnership stretto da Sandbox Strategies per promuovere la raccolta in questione, sviluppata da Aspyr in collaborazione con CDE, ma serve anche a confermare i piani stabiliti per l'uscita e il fatto che il gioco sia un multipiattaforma pieno.



Avevamo parlato di Tomb Raider I-II-III Remastered infatti con la sua presentazione nel corso del Nintendo Direct dello scorso settembre, ma il titolo è previsto arrivare anche su PC, PS4 e Xbox One, oltre che su PS5 e Xbox Series X|S.