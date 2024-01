I Samsung Galaxy Z Flip del domani potrebbero piegarsi anche al contrario

Al CES 2024, Samsung sta presentando un prototipo per mostrare come i futuri telefoni pieghevoli della serie Galaxy Z Flip potrebbero flettersi.

I prossimi modelli di Samsung Galaxy Z Flip potrebbero vantare una flessibilità verso due direzioni: sia verso l'interno che verso l'esterno. È ciò che è emerso al CES 2024, dove Samsung ha aperto a un futuro radioso con un prototipo che ha la capacità di piegarsi completamente in entrambe le direzioni, consentendo l'utilizzo dello schermo da 6,7 pollici anche con il dispositivo chiuso. Questo è reso possibile grazie al nuovo pannello OLED Flex In & Out di Samsung, presentato durante l'evento tecnologico.

Il marchio, celebre per le sue innovazioni nei display e per il suo impegno nel campo dei pieghevoli, ha suscitato interesse con questa tecnologia che, se adottata su larga scala nei prossimi Galaxy Z Flip, potrebbe trasformarli in dispositivi simili a questo concept.

Back-Flip Samsung Galaxy Z Flip potrebbe essere il primo dispositivo dell'azienda a ricevere in futuro una tecnologia di questo calibro Il potenziale del pannello OLED Flex In & Out potrebbe rivoluzionare in modo permanente la serie Galaxy Z Flip, consentendo una flessibilità mai vista prima e presumibilmente funzionale.

Quando piegato, esso presenta un lato leggermente più corto per evitare di coprire la fotocamera, mentre il lato più grande permette la visualizzazione di varie icone nel menu delle impostazioni rapide, i controlli multimediali e l'indicazione dell'ora e della carica della batteria. Questo design a 360 gradi elimina la necessità di una protezione aggiuntiva per lo schermo, rendendo il dispositivo più sottile e consentendo l'implementazione di nuove funzionalità. Sebbene il suo impiego non sia immediatamente previsto per la prossima generazione di Flip, il concetto innovativo sviluppato dal team Display di Samsung offre uno sguardo sul futuro dei dispositivi flessibili, adattabili e dalle forme uniche, integrandosi in modo più peculiare nelle nostre vite.