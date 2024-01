ASUS ROG Phone 8 e 8 Pro ufficiali: ecco tutte le caratteristiche ed i prezzi

Con l'ufficialità di ASUS ROG Phone 8 e 8 Pro, il marchio abbraccia una nuova frontiera al di là del gaming, proponendo una serie di smartphone di fascia alta con funzionalità estese, in grado di eccellere a tutto tondo. Tutto ciò senza che l' identità gaming di base venga compromessa; anzi, qui è ulteriormente perfezionata per offrire un'esperienza d'uso ancora più ricca.

Questa nuova serie distingue i modelli dai suo predecessori grazie a un design più contemporaneo, in linea con le estetiche dei moderni top di gamma. Nonostante un'estetica meno aggressiva, mantiene eccezionali e performanti specifiche.

La linea ASUS ROG Phone 8 è stata finalmente svelata, offrendo un'opzione all'avanguardia per gli utenti alla ricerca di uno smartphone conforme agli ultimi standard del settore .

ASUS ha specificato che in alcuni mercati, il ROG Phone 8 sarà dotato di una fotocamera macro al posto del teleobiettivo, mentre la variante Pro includerà il teleobiettivo in tutti i mercati. Sul frontale, c'è una fotocamera da 32 megapixel di cui viene fatto il binning a 8 megapixel come impostazione predefinita.

Per quanto riguarda la fotocamera , sono state apportate migliorie significative: la fotocamera principale utilizza il sensore Sony IMX890 da 50 megapixel e dispone di uno stabilizzatore gimbal ibrido a 6 assi 3.0. Sul retro, un sensore ultra-wide da 13 megapixel, insieme a una fotocamera teleobiettivo da 32 megapixel dotata di OIS e tecnologia di pixel pinning 4-in-1.

Nel comparto hardware, ROG Phone 8 detiene un altro primato essendo il primo ASUS a montare il processore Snapdragon 8 Gen 3 . Offre opzioni di memoria che arrivano fino a 24 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di storage UFS 4.0. Per coloro che preferiscono meno spazio di archiviazione, sono disponibili configurazioni più contenute da 12/256 GB e 16/512 GB. La batteria da 5.500mAh supporta la ricarica wireless Qi a 15W e la ricarica rapida via cavo fino a 65W tramite il caricabatterie incluso.

L'azienda ha anche rivisto il sistema di raffreddamento , adottando il metodo Rapid-Cooling Conductor. Questo sistema utilizza un blocco di rame che si estende lungo la scheda madre per dissipare il calore dal SoC alla cover posteriore. Il calore viene poi disperso nell'aria; l'azienda ha anche messo a punto una nuova versione del suo AeroActive Cooler, applicabile sul retro del telefono per ridurre la temperatura della sua cover posteriore fino a 26 gradi in meno.

Componenti di gioco

I modelli nelle varianti di colore disponibili

Seguendo la sua natura di smartphone dedicato al gaming, ASUS ROG Phone 8 offre un'ampia gamma di funzioni avanzate di intelligenza artificiale, progettate per migliorare l'esperienza di gioco.

Queste includono funzioni di ricerca semantica e cancellazione del rumore.

Una di esse è AI Grabber, pensata per semplificare la ricerca online di soluzioni per videogiochi riconoscendo e copiando il testo in gioco.

Ad esempio, l'IA può riconoscere un obiettivo di missione da Genshin Impact ed effettuare una ricerca per trovare una guida specifica.

ASUS afferma anche di utilizzare l'intelligenza artificiale per migliorare i risultati di ricerca nelle app del telefono, come il launcher, la galleria e le impostazioni.

Inoltre, c'è una funzione in sviluppo chiamata "AI Wallpaper" che genererà sfondi personalizzati utilizzando Stable Diffusion.

Inoltre, il modello offre un completo supporto per Microsoft Phone Link, l'app nata per connettere smartphone Android con PC Windows.

Sarà possibile per gli utenti trasmettere app, duplicare schermi, gestire i file e ricevere chiamate direttamente sul laptop.

Questa caratteristica sta gradualmente diventando disponibile su un numero maggiore di dispositivi, e ROG Phone 8 è uno di questi.

I due modelli sono disponibili dal 31 gennaio con prezzi di 1100 euro per il modello base, 1200 per il modello Pro e 1500 per il Pro Edition.

Quest'ultima è una variante premium di ASUS ROG Phone 8 Pro che comprende la maggiore configurazione di memoria e ha AeroActive Cooler X incluso.