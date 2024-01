Panasonic rivoluziona la sua linea di TV OLED con i top di gamma Z95A e Z93A con Fire TV

Approfittando della vetrina offerta dal CES 2024 di Las Vegas, Panasonic ha presentato due nuovi TV OLED di fascia alta in arrivo nel corso dell'anno, per la precisione lo Z95A da 65 e 55 pollici e il Z93A da 77 pollici. Entrambi integrano Fire TV, il che si tratta di un grande cambiamento per l'azienda, che in precedenza aveva preferito utilizzare esclusivamente il suo OS proprietario per i modelli top di gamma.

A tal proposito, Panasonic afferma che l'integrazione di Fire TV rappresenta una rivoluzione del modo in cui gli spettatori possono scoprire e fruire di nuovi contenuti, offrendo una schermata iniziale personalizzata che riunisce tutti i principali servizi di streaming, app, canali e contenuti consigliati. A tutto ciò si unisce una user experience migliorata e semplificata e piena compatibilità con Alexa, Siri, Apple Home, AirPlay.

Non solo, grazie alla Fire TV Ambient Experience, i TV diventano dei display always-smart, trasformandoli in una sorta di galleria d'arte domestica, oppure mostrare foto personali e informazioni utili a colpo d'occhio, come il calendario e i promemoria tramite i widget personalizzati di Alexa.