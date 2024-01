Baldur's Gate 3: Hotfix 16 disponibile oggi con tante correzioni

Larian Studios fa iniziare il suo 2024 con un altro sostanzioso aggiornamento per Baldur's Gate 3, che ha ottenuto in queste ore l'Hotfix 16 il quale apporta numerose correzioni e miglioramenti al gioco su tutte le piattaforme, correggendo anche alcuni elementi piuttosto critici.

La caratteristica forse principale di questo nuovo hotfix è la gestione degli oggetti fondamentali per le quest: poteva infatti capitare che, inconsapevoli dell'importanza ricoperta da questi per lo svolgimento della storia, potessimo lasciare qualche oggetto fondamentale all'interno dello scrigno all'accampamento, cosa che poteva bloccare la progressione.

Con questa patch, la questione viene risolta automaticamente, facendo comparire gli oggetti indispensabili per il prosieguo delle quest in maniera indipendente dalle azioni effettuate dal giocatore: "Avete accidentalmente inviato il liuto di Minthara all'accampamento, pensando che probabilmente a nessuno sarebbe servito, in questa situazione? Con questo hotfix, potrete comunque accedere a certi oggetti legati alle quest in qualsiasi momento, anche se non sono in quel momento nell'inventario del party! Che ne dite di tasche magiche?" Ha scritto Larian Studios su questa novità.