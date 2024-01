Suicide Squad: Kill the Justice League, per Rocksteady ha il DNA della serie Batman: Arkham

Dopo aver presentato il primo filmato di gameplay lo scorso anno, in molti hanno espresso dubbi su Suicide Squad: Kill the Justice League, in particolar modo confrontandolo con le precedenti produzioni di altissima qualità di Rocksteady. Lo studio dal canto suo, tramite le parole del product director Darius Sadeghian, vuole rassicurare i giocatori del fatto che il gioco ha il DNA della serie Batman: Arkham.

Nel corso di un'intervista con Play Magazine, Sadeghian ha spiegato che per lo studio Suicide Squad: Kill the Justice League rappresenta la più grande storia mai realizzata finora e che internamente non lo etichetta semplicemente come un GaaS.

"Non pensiamo che il nostro gioco possa essere etichettato in modo particolare", ha detto Sadeghian. "Ha ancora il DNA che infonde la serie Batman: Arkham, le basi della storia e dei personaggi sono assolutamente centrali nel nostro processo creativo. Dal punto di vista della storia, questo è il nostro gioco più grande, ma siamo anche molto interessati ad essere presenti per i giocatori che vogliono rimanere con noi e continuare l'avventura."