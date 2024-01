Patapon è comparso durante la conferenza Sony al CES 2024: nuovo gioco in sviluppo?

Durante la conferenza Sony tenuta in occasione del CES 2024, la compagnia non ha parlato granché di videogiochi, come abbiamo visto, ma a un certo punto è comparsa una breve sequenza relativa a un misterioso Patapon che potrebbe riferirsi a un nuovo gioco in sviluppo per la serie.

Nel corso di una presentazione che ha riguardato soprattutto varie questioni tecnologiche piuttosto lontane dai videogiochi e che, contrariamente alle aspettative, non ha nemmeno toccato più di tanto PlayStation VR2, c'è stato spazio per alcuni annunci marginali sul fronte videoludico, come la presentazione del film di Gravity Rush e aggiornamenti sulle serie di God of War e Horizon.

A un certo punto, tuttavia, è comparso un video dedicato alle produzioni presso Torchlight, responsabile anche delle animazioni del film di Gravity Rush, e tra i progetti in corso è stato mostrato anche quello che sembra essere un nuovo Patapon.