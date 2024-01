Naruto to Boruto: Shinobi Striker può essere ottenuto gratis su Steam in questi giorni

Bandai Namco ha lanciato una nuova iniziativa che consente di ottenere una copia gratis di Naruto to Boruto: Shinobi Striker per PC attraverso Steam, partecipando a una sorta di concorso indetto dal publisher per un periodo limitato di tempo.

Come successo anche in passato, per partecipare basta semplicemente collegare l'account Steam e quello Bandai Namco, effettuando l'accesso in questa pagina, e attendere l'esito dell'operazione. Ci sono 100.000 codici del gioco in palio, e questi verranno assegnati in ordine di arrivo, dunque prima si partecipa e maggiori possibilità ci sono di ricevere il gioco.

Per prendere parte all'iniziativa è sufficienti dirigersi a questa pagina sul sito Bandai Namco ed effettuare l'accesso, oppure creare un account per l'occasione ed effettuare il collegamento con l'account Steam, elemento fondamentale per poter partecipare.