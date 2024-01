The Legend of Zelda, Sony descrive il film come un''incredibile storia di avventura e scoperta'

C'è grande attesa per il film live-action di The Legend of Zelda e approfittando della vetrina offerta dal CES 2024 di Las Vegas, il CEO di Sony, Kenichiro Yoshida, ha parlato della pellicola, ovviamente senza sbottonarsi troppo, affermando che racconterà una storia di avventura e scoperta.

Per chi non lo sapesse, la divisione Sony Pictures Entertainment si occuperà della distribuzione della pellicola basata sulla celebre serie Nintendo in tutto il mondo e ha anche preso parte all'investimento con parte del budget, in un curioso caso di collaborazione tra le due aziende giapponesi.

Durante il CES 2024, Sony ha presentato il film di Gravity Rush e offerto aggiornamenti sulle serie TV di God of War e Horizon. Nell'ambito dei progetti per il piccolo e grande schermo, c'è stato spazio anche per qualche piccolo dettaglio sull'atteso film di The Legend of Zelda.

"Siamo anche entusiasti dell'espansione di un'altra IP: l'adattamento del franchise di The Legend of Zelda di Nintendo", ha dichiarato Yoshida. "Questo film in live-action offrirà un'incredibile storia di avventura e scoperta".