ASUS ROG Phone 8 è uno dei telefoni più potenti basati su SoC Qualcomm, a dirlo sono i benchmark

Oggi al CES di Las Vegas, alla mezzanotte ora locale, ASUS presenterà il nuovo ROG Phone 8.

Questa introduzione aggiungerà un altro tassello alla famiglia degli smartphone da gaming, una categoria per ora limitata ma in netta crescita.

Di recente, l'azienda ha messo a punto tutto il necessario in preparazione al lancio della sua primissima serie di dispositivi con Snapdragon 8 Gen 3, e pare pronta ad accendere eventuali rivalità anche con gli utenti iPhone.

ASUS ha infatti iniziato a far trapelare dettagli sulle prestazioni del prossimo modello top di gamma, cominciando con i risultati multi-core di Geekbench 6.

Il teaser rilasciato rivela che ROG Phone 8 Pro ha ottenuto un punteggio multi-core di 7.422, superando qualsiasi risultato ottenuto da A17 Pro degli iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max.

Non sorprende che la compagnia non abbia però svelato il punteggio single-core del suo prossimo modello di punta, considerando che Snapdragon 8 Gen 3 non è mai stato in grado di superare la serie A di Apple, che invece nei calcoli in multicore ha sempre trovato il suo punto di forza.