AMD Radeon RX 7600 XT è la nuova GPU di AMD pensata per i 1080p

Per quanto riguarda le caratteristiche, si parla di 16GB di memoria grafica GDDR6 , con supporto per le tecnologie grafiche della compagnia, come AMD FidelityFX Super Resolution 3 e AMD HYPR-RX con AMD Fluid Motion Frames.

La filosofia della nuova GPU

La nuova GPU di AMD ha soluzione anche per sfruttare le tecnologie basate sull'intelligenza artificiale

"I giocatori più attenti di tutto il mondo hanno come obiettivo quello di avere un gameplay fluido e privo di lag a prezzi accessibili per godere appieno della loro esperienza di gioco. La scheda grafica Radeon RX 7600 XT punta a raggiungere questo obiettivo", ha dichiarato Jack Huynh, vice presidente senior e GM del gruppo Computing and Graphics presso AMD. "Le nostre indagini di settore mostrano che un gran numero di giocatori gioca a 1080p, e la nuova scheda grafica AMD Radeon RX 7600 XT, con il suo frame buffer da 16GB, offre prestazioni garantite per il futuro in questa fascia di mercato", ha dichiarato Dave Altavilla, analista principale presso HotTech Vision And Analysis. "La scheda grafica AMD Radeon RX 7600 XT ha anche la capacità di raggiungere risoluzioni di 1440p con funzionalità avanzate come FSR 3 AMD Fluid Motion Frames."

Dotata di 32 unità di calcolo ad alte prestazioni AMD RDNA 3, tecnologia AI avanzata, acceleratori dedicati al ray tracing e memoria grafica ad alta capacità, la scheda grafica AMD Radeon RX 7600 XT è ottimizzata per rendere i giochi alle impostazioni massime, offrendo esperienze di gioco incredibili a 1080p e oltre.

Vediamo la scheda tecnica della AMD Radeon RX 7600 XT:

Compute Unit - 32

Acceleratori IA - 64

GDRR6 - 16GB

Game Clock - 2.47 GHz

Boost Clock- fino a 2.76 GHz

Interfaccia memoria - 128-bit

Infinity Cache - 32 MB

TBP - Parte da 190W

Prezzo - 329 dollari

La AMD Radeon RX 7600 XT sarà disponibile a partire dal 24 gennaio 2023. Purtroppo AMD non ha svelato il prezzo che avrà sul mercato italiano. I partner di AMD che produrranno modelli della nuova GPU sono, tra gli altri: Acer, ASRock, ASUS, Gigabyte, PowerColor, Sapphire e XFX.