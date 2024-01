GTA 5 è il terzo titolo più giocato su Xbox a dicembre 2023, Hi-Fi RUSH 207esimo

Un altro titolo di cui si parla in questi giorni, Hi-Fi RUSH, che secondo un leaker potrebbe arrivare su Nintendo Switch , non è andato oltre l'1% e il 207posto : numeri che secondo Mat Piscatella fanno molto riflettere sul contributo che l'action di Tango Gameworks può dare all'ecosistema Xbox.

Si tratta di un risultato straordinario, tutto considerato: Grand Theft Auto V ha dovuto cedere il passo unicamente a Fortnite e Call of Duty , rispettivamente primo e secondo nella classifica dei più giocati a dicembre.

GTA 5 è stato il terzo titolo più giocato su Xbox Series X|S a dicembre 2023 negli USA, stando alle rilevazioni di Circana, ex NPD: il titolo sviluppato da Rockstar Games ha coinvolto il 17,5% di tutti gli utenti attivi.

Ci sono casi e casi

Solo poche ore fa ci siamo chiesti se portare le esclusive Xbox su PlayStation e Nintendo Switch sia una buona idea, e Piscatella in tal senso è sempre stato piuttosto chiaro: a suo avviso sì, non solo è una buona idea ma rappresenta anche una soluzione necessaria per Microsoft.

Nel caso di Hi-Fi RUSH, poi, stiamo parlando di un gioco che ha evidentemente esaurito il proprio effetto, come si vede appunto dal posizionamento a dicembre, e che potrebbe trarre giovamento dall'approdo su piattaforme differenti, trovando un pubblico nuovo che lo apprezzi.