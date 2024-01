Oppo Find X7 Ultra è stato presentato in Cina e c'è tanto altro oltre al doppio periscopio

In passato, i produttori di smartphone si affrettavano a parlare delle quad-camere dei propri modelli, sebbene la "quarta" solitamente non brillasse: poteva essere un sensore per le macro, un filtro monocromatico o semplicemente un aiuto per gli effetti di profondità. Ora, dato che alcuni dei migliori telefoni effettivamente hanno quattro fotocamere principali , i marchi stanno cercando di distinguersi con altre caratteristiche.

Non solo camere

Immagine promozionale di FindX7 Ultra

Il nuovo top di gamma Oppo sembra essere un dispositivo potente e avanzato al di là dell'esperienza fotografica pura, guidato da un processore Snapdragon 8 Gen 3 con 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0.

Caratteristiche come il display OLED LTPO da 6,82 pollici con luminosità di picco fino a 4.500 nit, la velocità di refresh di 120 Hz e la resistenza all'acqua con classificazione IP68 lo rendono un dispositivo interessante per gli utenti che cercano prestazioni elevate e funzionalità di fascia altissima.

Tuttavia, è un peccato che Oppo non abbia piani immediati di lanciare Find X7 Ultra al di fuori della Cina.

Questo potrebbe deludere chi si aspettava di vederlo disponibile in altri mercati, come qui da noi in Italia.

L'offerta di Oppo è diversificata, con opzioni per chi cerca prestazioni elevate e funzionalità avanzate e per chi ha un budget più limitato ma cerca comunque un dispositivo di qualità.

Find X7, il modello base, è disponibile in diverse configurazioni di memoria e storage, il che offre un po' di flessibilità agli acquirenti con portafoglio ridotto.

Tuttavia, rispetto al modello Ultra, manca di alcune funzionalità premium come lo slider VIP, ha un sensore in meno oltre che specifiche leggermente inferiori, come lo schermo di dimensioni minori e risoluzione più bassa.