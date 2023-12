ASUS ROG Phone 8 sarà davvero il gaming phone perfetto?

Sul mercato sono disponibili varie proposte di telefoni pensati per il gaming, e ASUS è un marchio noto per per la costante qualità dei suoi prodotti.

La nuova serie ASUS ROG Phone 8, composta da una variante base e una pro, sostituirà i precedenti ROG Phone 7 e 7 Ultimate.

Mostrato per la prima volta l'8 gennaio al CES di Las Vegas, questo smartphone è solo l'ultimo in ordine cronologico a combinare un design e delle specifiche pensate per la performance, con gli ulteriori dettagli condivisi di recente dall'azienda che confermano la sua impressionante natura.

La novità più rilevante però, riguarda l'intenzione di ASUS di spingere questa generazione al di là del mondo gaming.

L'hashtag scelto per il lancio, per l'appunto #beyondgaming, racconta questa volontà da parte dell'azienda, ovvero di integrare le prestazioni da gioco della serie in uno smartphone per un pubblico più ampio.