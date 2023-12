Microsoft potrebbe creare dei controller in stile Joy-Con Switch, secondo un brevetto

Secondo quanto riferito da varie fonti, ci sono alcuni brevetti registrati da Microsoft che dimostrano uno studio verso la costruzione di controller in stile Joy-Con di Nintendo Switch, che potrebbero essere applicati a una configurazione portatile che richiama anche PlayStation Portal.

I documenti collegati a questo progetto parlano di controller "platform agnostic", ovvero utilizzabili su piattaforme non necessariamente legate all'ambito Xbox, come per esempio i dispositivi mobile con Android e iOS per Xbox Cloud, da applicare a schermi portatili con una configurazione simile a Nintendo Switch o a PlayStation Portal, per quanto riguarda l'ambito streaming.

Si tratterebbe di due componenti, uno per mano, con dei propri dispositivi di collegamento che possono essere attaccati ai lati di uno schermo oppure essere utilizzati anche staccati da questo, tenuti direttamente in mano.