Rebel Moon: le Director's Cut di entrambi i film arriveranno lo stesso giorno, ecco tra quanto

Il regista di Rebel Moon, Zack Snyder, ha dichiarato che le versioni Director's Cut del film e del suo sequel arriveranno probabilmente su Netflix nello stesso giorno. A suo dire, possiamo aspettarcele in estate.

Parlando con I Minutemen, Snyder ha chiarito di non avere in mente una data di pubblicazione per la coppia di film, che saranno più lunghi di circa un'ora rispetto ai normali Rebel Moon Parte 1 e Parte 2, ma ha detto che è probabile un'uscita nello stesso giorno nell'estate del 2024.

"Usciranno probabilmente lo stesso giorno, più avanti", ha detto Snyder. "Non abbiamo ancora una data, ma credo che sarà in estate."

"Sono più lunghi di circa un'ora rispetto agli originali, rispetto alle versioni PG-13. Quindi sarà bello vedere le sei ore insieme. Si può fare una pausa, ovviamente. È un'esperienza forse più coinvolgente. Mi interessa che la gente lo veda in questo modo. È molto adulto, è molto maturo".