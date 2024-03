Rebel Moon, il regista Zack Snyder risponde alle recensioni

Rebel Moon Parte 1 - La figlia del fuoco è stato un successo su Netflix in termini di visualizzazioni, ma è stato fondamentalmente distrutto dalle recensioni mondiali. Il seguito e le versioni Director's Cut - che hanno un periodo di uscita previsto - potrebbero cambiare l'opinione della stampa, ma per il momento l'opinione media degli specialisti è che si tratti di un film terribile. Cosa ne pensate il regista? Zack Snyder ha detto la propria.

Parlando con Empire del potenziale franchise di Rebel Moon, Snyder è stato interrogato sulle reazioni alla pellicola.

"Non ho una vera e propria risposta alle recensioni", ha spiegato Snyder. "Per qualsiasi motivo, la reazione ai miei film è molto polarizzata, e lo è sempre stata. Il film non sembra contenere qualcosa che possa giustificare reazioni così viscerali".