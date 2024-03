Contra: Operation Galuga, il trailer di lancio ci ricorda che è disponibile ora

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Contra: Operation Galuga , il risultato dell'operazione nostalgia messa in piedi da Konami si può dire più che buono grazie a un ottimo level design , al divertente multiplayer cooperativo e a un alto grado di rigiocabilità.

Andrà così bene anche a Silent Hill 2

Restando in casa Konami, chiaramente tutti gli occhi sono puntati sul remake di Silent Hill 2, che si trova nelle fasi finali dello sviluppo ma non ha ancora una data di uscita ufficiale su PC e PS5.

Negli ultimi mesi è cresciuta la perplessità attorno al titolo per via soprattutto dei materiali mostrati finora, in particolare l'ultimo trailer del gameplay presentato allo State of Play, che non ha convinto né i fan della saga né tantomeno gli autori.