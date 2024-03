Contra: Operation Galuga, voti generalmente positivi per il ritorno della serie Konami

Come si può vedere, infatti, un paio di importanti testate hanno assegnato al gioco una semplice sufficienza, lamentando la mancanza di meccaniche originali e di idee in grado di far spiccare questa esperienza rispetto all'attuale panorama degli action shooter bidimensionali.

La nostra recensione

L'artwork ufficiale di Contra: Operation Galuga

Nella nostra recensione di Contra: Operation Galuga abbiamo sottolineato appunto la formula classica impiegata dagli sviluppatori, precisando però che l'impianto diverte, offre una discreta varietà e in modalità multiplayer risulta sostanzialmente più coinvolgente.

Certo, al gioco non manca qualche difetto, come una durata risicata per lo story mode, qualche incertezza del sistema di controllo e un frame rate che non riesce sempre a offrire la fluidità che ci si aspetterebbe da un prodotto simile.