Ori: le vendite della serie sono state svelate da Moon Studios e sono notevoli

Thomas Mahler, uno dei fondatori di Moon Studios, ha recentemente svelato su X le vendite raggiunte complessivamente dalla serie Ori e si tratterebbe di un traguardo notevole, visto che si parla di 10 milioni di copie, in base a quanto riferito.

Non viene specificato precisamente, ma ma Mahler sembra riferirsi a entrambi i titoli, ovvero Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, ma si tratta comunque di un risultato davvero di alto profilo, considerando anche che il genere metroidvania ha generalmente successo ma difficilmente produce dei blockbuster di questo livello.



La questione è inserita in un messaggio piuttosto vago, ma che fa capire come le vendite di Ori abbiano consentito al team di andare avanti, nonostante i rischi intrapresi inizialmente nella produzione dei due giochi in questione.