Helldivers 2 su Steam continua ad andare forte, ancora oltre i 400.000 giocatori

Contemporaneamente, le vendite di Helldivers 2 aumentano anziché diminuire e ciò rappresenta un evento piuttosto raro, in un mercato in cui generalmente i titoli perdono anche parecchio dopo il periodo di lancio.

Considerando che il picco massimo fatto segnare dal gioco è stato pari a circa 458.000 utenti , stiamo parlando di numeri molto vicini, che confermano come anche il supporto post-lancio stia funzioanando alla grande, vedi anche l'arrivo dei mech .

Helldivers 2 continua ad andare forte su Steam : lo sparatutto di Arrowhead Game Studios non ha subito particolari cali, e anzi nell'ultimo fine settimana si è mantenuto sopra i 400.000 giocatori contemporanei.

Un live service che funziona per Sony

Helldivers 2

Sappiamo che Sony sta investendo parecchie risorse su giochi live service, ma il successo di Helldivers 2 dimostra come questo particolare settore risponda a logiche talvolta imprevedibili, come il passaparola e le discussioni sui social.

Resta da capire come la casa giapponese si comporterà alla luce di quanto accaduto: molti parlano della concreta intenzione di acquistare Arrowhead Game Studio, mentre non è chiaro cosa accadrà agli altri progetti in cantiere.