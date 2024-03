Resident Evil 4, Village e Death Stranding in offerta a metà prezzo su App Store

Resident Evil 4, Resident Evil Village e Death Stranding: Director's Cut sono disponibili in offerta a metà prezzo su App Store: a quanto pare fino al 2 aprile sarà possibile acquistare le versioni iOS dei tre giochi risparmiando appunto il 50% rispetto al listino ufficiale.

Disponibile dallo scorso 20 dicembre, Resident Evil 4 è il più recente fra i tre titoli, che sfruttano le capacità di iPhone 15 Pro e degli iPad con processore M1 per offrire un'esperienza visivamente molto vicina a quella delle versioni console.

Certo, in alcuni casi gli sforzi degli sviluppatori in termini di risoluzione, frame rate ed effettistica si scontrano con soluzioni non propriamente ottimali per quanto concerne i comandi touch, ma la buona notizia è che in tutti i casi è presente il supporto per i controller Bluetooth.