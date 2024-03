Classifica UK: WWE 2K24 al primo posto, Unicorn Overlord è settimo

Dopo le ormai tradizionali anticipazioni è arrivata la classifica UK completa, che come già sappiamo vede WWE 2K24 in prima posizione, mentre un'altra importante new entry, Unicorn Overlord, è riuscito a raggiungere il settimo posto.

WWE 2K24 Final Fantasy 7 Rebirth Hogwarts Legacy Mario Kart 8 Deluxe EA Sports FC 24 Super Mario Bros. Wonder Unicorn Overlord Helldivers 2 Mario Vs. Donkey Kong Grand Theft Auto V

Il dominio di Final Fantasy 7 Rebirth è insomma durato poco e bisognerà capire se c'è un problema con la seconda parte del rifacimento targato Square Enix, che come già riportato ha venduto molto meno di Final Fantasy 7 Remake pur con tutti i distinguo del caso.