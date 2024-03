Command and Conquer: c'è una nuova Remastered Collection in arrivo?

Jim Vessel, il producer della raccolta in questione, ha parlato di questa come della "prima" Remastered Collection, menzionandola come se si trattasse di una sorta di prima parte dell'iniziativa.

Command and Conquer ha infatti già ricevuto qualcosa di simile con la Ultimate Collection, ma il post sul blog di Steam che ha accompagnato il lancio di tale raccolta sullo store di Valve è quello che ha scatenato l'idea che possa esserci un'altra collezione in arrivo di titoli rimasterizzati per la serie.

La storica serie di strategici Command and Conquer potrebbe ricevere un' altra Remastered Collection , ovvero una raccolta di vecchi capitoli rimasterizzati, in base a una strana affermazione da parte del produttore della raccolta precedente.

Altri remaster in arrivo?

La copertina di Red Alert 3

Questo è bastato far diffondere l'idea che possa esserci un'altra raccolta in lavorazione presso Electronic Arts, anche perché la Remastered Collection in effetti comprende solo due capitoli della serie, ovvero Tiberian Dawn e Red Alert, dunque ci sarebbe spazio per diversi altri.

Considerando anche il successo riscosso dall'iniziativa lanciata nel 2020, è possibile che EA abbia considerato la possibilità di rimasterizzare altri capitoli e lanciarli nuovamente all'interno di una nuova raccolta, ma ovviamente tutto questo al momento è una speculazione, in attesa di eventuali conferme.

Per il momento, Command and Conquer ha un bundle di dimensioni generose all'interno di Steam, arrivato con diversi altri classici di EA sullo store. All'interno della raccolta troviamo Command & Conquer, The Covert Operations, Red Alert, Red Alert: Counterstrike, Red Alert: The Aftermath, Tiberian Sun, Tiberian Sun Firestorm, Red Alert 2, Red Alert 2: Yuri's Revenge, Renegade, Generals, Generals: Zero Hour, Command & Conquer 3: Tiberium Wars, Command & Conquer 3: Tiberium Wars: Kane's Wrath, Red Alert 3, Red Alert 3: Uprising, e Command & Conquer 4: Tiberian Twilight. Come potete vedere, c'è sicuramente spazio anche per altre rimasterizzazioni nella serie.