Bobby Kotick potrebbe voler acquistare TikTok, insieme a Sam Altman

L'ex-capo di Activision Blizzard, Bobby Kotick, potrebbe avere intenzione di tentare l'acquisto di TikTok, in collaborazione con Sam Altman, il CEO di OpenAI, secondo un report pubblicato di recente dal Wall Street Journal.

La questione di TikTok ha ottenuto rilevanza globale in seguito alla minaccia di ban della popolare applicazione in USA, che potrebbe essere rimossa solo attraverso una vendita forzata dell'app a un nuovo acquirente che non abbia sospetti collegamenti con il governo cinese (almeno secondo le valutazioni degli Stati Uniti).

Già tempo addietro si erano fatti avanti alcuni pretendenti, tra i quali anche Microsoft, ma finora TikTok è rimasto in mano a ByteDance, la compagnia cinese che ha creato e lanciato la popolare app di messaggistica video su smartphone.