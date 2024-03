Sega x Capcom: una collaborazione tra le compagnie sembra sia indicata da un ex-designer

Satoshi Okano, ex-designer di Sega che ha lavorato alla serie Sonic the Hedgehog, sembra indicare la possibilità di una nuova collaborazione in arrivo tra Sega e Capcom , forse attraverso una sorta di cross-over tra i titoli della compagnia.

Un gioco in cross-over?

Partendo da un messaggio "segreto" nel quale chiedeva a tutti di giocare a Sonic the Hedgehog, Samba De Amigo, Street Fighter 6 e prenotare Kunitsu Gami: Path of the Goddesses, ha iniziato poi a inviare ulteriori post che mischiavano giochi di Sega e di Capcom.



Si è creata così una catena di messaggi sibillini, nei quali Okano ha continuato a mettere in evidenza una qualche relazione tra Sega e Capcom, come a far intendere un possibile cross-over in arrivo tra le due compagnie, come una sort di "Sega vs Capcom", anche se il titolo specifico è stato smentito dallo stesso Okano.

A questo punto non resta che attendere ulteriori sviluppi sulla questione, considerando che le possibilità sono molteplici, compresi anche eventuali pacchetti di skin per Street Fighter 6.