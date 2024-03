Dissidia Final Fantasy: Opera Omnia: fan ha lavorato tre anni per preservalo, prima della chiusura

Un lavoro enorme

I giochi mobile sono difficili, quando non impossibili da preservare

Di base Hatok ha giocato innumerevoli volte a Dissidia Final Fantasy: Opera Omnia, registrando tutto il registrabile, in modo da lasciarne traccia alle generazioni future. Inoltre ha curato in particolare alcuni aspetti, ad esempio assicurandosi che i personaggi avessero le loro armi canoniche nelle sequenze d'intermezzo e che le battaglie non fossero popolate da personaggi casuali. In questo modo le ha fatte corrispondere alla storia.

In totale, il nostro ha registrato 2TB di dati, per più di 100 ore di video. Secondo lui, il gameplay e la storia elevavano Dissidia Final Fantasy: Opera Omnia dalla massa dei giochi mobile con meccaniche gacha, fornendo motivazioni ai personaggi che vanno addirittura più a fondo rispetto ai capitoli originali. Insomma, si tratta di un grosso lavoro, che tutti gli appassionati apprezzeranno sicuramente.