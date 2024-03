Naoki Yoshida vuole dirigere un altro 'grosso' gioco: sarà Final Fantasy 17?

Naoki Yoshida ha riferito di avere intenzione di dirigere almeno un altro "grosso" gioco per Square Enix nel prossimo periodo, e considerando i precedenti è possibile che possa trattarsi di Final Fantasy 17, visti i risultati raccolti finora con la serie.

In un'intervista pubblicata da Famitsu, Yoshida ha riferito che questa è più una sua speranza e non ci sono ancora informazioni più precise da riportare: "È una cosa che non è stata assolutamente ancora decisa al momento, ma se avessi l'opportunità di lavorare a un prossimo grosso titolo, mi piacerebbe dirigerlo", ha spiegato Yoshida.

Questo però non vuole dire che il prossimo gioco sia destinato ad essere l'ultimo, o il suo "capolavoro": il director di Square Enix tiene a specificare che ha intenzione di continuare e migliorare ancora, come spiegato nell'intervista.