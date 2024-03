Battlefield perde un altro creative director: Craig Morrison lascia Electronic Arts

Continua la diaspora di elementi chiave dalla serie Battlefield, che in questi giorni ha perso un altro personaggio di rilievo con l'uscita di scena di Craig Morrison, che copriva il ruolo di Creative Director per la serie dal 2021.

Non c'è stato un annuncio ufficiale, ma in base a quanto riferito su LinkedIn, sembra che Morrison abbia lasciato Electronic Arts il mese scorso, entrando a far parte di Blue Scarab Entertainment e lasciando dunque un altro vuole nelle fila degli sviluppatori impegnati su Battlefield, che sta attraversando nel frattempo una notevole rivoluzione interna.

Morrison era un elemento importante, subentrato nell'agosto 2021 per prendere il posto di Lars Gustavsson, altro personaggio fondamentale nella storia di Battlefield, assumendo il ruolo di Creative Director per Battlefield 2042 e successivi, ma a quanto pare il suo percorso si è già interrotto.