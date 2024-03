Marilyn Monroe è l'ultima vittima dell'intelligenza artificiale: ricreata come chatbot

Tributo o cosa?

Marilyn Monroe rifatta dall'IA

Il risultato è, come altri simili, inquietante e impressionante allo stesso tempo. Il chatbot, potenziato da GPT 3.5, può tenere conversazioni di circa 20 minuti.

L'eredità della Monroe fu lasciata da Lee Stratesberg, un regista teatrale. Dopo la sua morte, finì in mano a sua moglie Anna, che la vendette per 20 milioni di dollari alla ABG, che di suo possiede i diritti di sfruttamento d'immagine di molte personalità del mondo dello sport e dello spettacolo, tra le quali Elvis Presley.

Per il CEO di ABG, la versione virtuale della Monroe è un assaggio del futuro delle interazioni virtuali. Certo, dà da pensare il fatto che la sua versione virtuale sia stata svelata il giorno della festa della donna e che, di questo passo, la morte non significherà più nulla per il mondo dello spettacolo, che potrà continuare a sfruttare attori e attrici anche secoli dopo il loro trapasso.

Per chi non la conoscesse, Marilyn Monroe è stata una delle più grandi stelle del cinema statunitense. Dal giorno della sua morte sono passati 62 anni, in cui è stata celebrata e ricordata in moltissimi modi. Tra i suoi film, Il magnifico scherzo (1952), Gli uomini preferiscono le bionde (1953) e A qualcuno piace caldo (1959).