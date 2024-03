ZX Touch è uno ZX Spectrum portatile che costa davvero tanto

Elmar Electronic ha annunciato lo ZX Touch, console portatile che emula lo ZX Spectrum. Insomma, dopo il tonfo dello ZX Spectrum Vega+ qualcuno ci riprova, anche se l'operazione desta qualche dubbio, considerando che l'apparecchio costa la bellezza di 220 sterline.

Considerate che lo ZX Spectrum è un sistema che risale ai primi anni '80 e non è proprio conosciuto per la potenza del suo hardware, anche se in alcuni territori, Regno Unito in particolare, è amatissimo e ha instradato al mondo dei videogiochi tantissime persone grazie alla sua... economicità.