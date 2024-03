Dead by Daylight: nuovo Assassino, Sopravvissuta e mappa in All Things Wicked

Developer Behaviour Interactive ha annunciato un nuovo capitolo di Dead by Daylight. Si chiama "All Things Wicked" (Tutto ciò che è malvagio, letteralmente). Tra le novità introdotte vi sono un nuovo assassino - l'Ignoto -, un nuovo sopravvissuto - Sable Ward - e una nuova mappa - Greenville Square -.

Inoltre, è stato pubblicato un video dedicato ad All Things Wicked, pubblicato sul canale ufficiale di Dead by Daylight: potete vederlo qui sotto.

La collezione All Things Wicked possiamo trovare i seguenti completi per l'Ignoto e per Sable: